Такі люди, як Ложкін, Шимків, прийшли працювати на Україну - посол США

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня».

«Нинішній ваш уряд – світового класу», - переконаний Пайєтт. «Особливої уваги вартує те, що багато активних і дуже успішних людей із приватного бізнесу, громадянського суспільства прийшли зараз у владу працювати за ідею побудови кращої країни, навіть попри не найпривабливіші зарплати», – підкреслив Посол. При цьому він додав: «Я не думаю, що такі люди, як Ложкін або Шимків, працюють в уряді для самозбагачення або захисту чиїхось інтересів. Так само я не думаю, що міністр фінансів, міністр сільського господарства або охорони здоров'я займають свої посади для того, щоб захищати якісь окремі бізнес-інтереси».

Водночас Джеффрі Пайєтт звернув увагу на те, що «члени уряду не можуть пропонувати тільки слова. Вони повинні продавати свої реальні дії». Посол переконаний, що Росія хоче перемогти Україну, «яка реформується, викорінює корупцію, рухається в напрямку європейських структур, впроваджує європейські реформи, про відданість яким дуже чітко заявили українські виборці двох демократичних – президентської та парламентської – виборчих кампаній».

«Те, що уряду потрібно представити в наступні кілька тижнів — це не 40-сторінковий проект, якою буде Україна у 2020 р., а односторінковий опис комплексу конкретних реформ», – висловив думку Посол. Він запевнив, що у такому випадку США нададуть серйозну підтримку Україні.

Також Джеффрі Пайєтт звернув увагу, що сьогоднішня влада повинна уникнути повторення тих помилок, які допустили Ющенко і Тимошенко: «Якщо прем’єр-міністр і президент створять таку саму ситуацію, то, хай яким несправедливим це комусь здасться, багато хто в міжнародному співтоваристві вмиє руки і скаже: «Ми це вже тут бачили».

«Мене надихає, що досі два ваших політичних керівника уникали цієї пастки», – додав при цьому Посол.