«Наша Україна» на знак протесту залишила Погоджувальну раду ВР

Представники «Нашої України» на знак протесту залишили засідання Погоджувальної ради Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

Те, що зараз відбувається – це пародія. Олександр Олександрович (МОРОЗ) веде засідання Погоджувальної ради в такому стилі, неначе в сесійному залі нічого не відбувається. Не можна вдавати, що все нормально», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Депутат також повідомив, що його фракція не братиме участь в розподілі парламентських комітетів. Крім того, він також зазначив, що депутати фракції «Наша Україна» не записуватимуться в комітети.

Р.ЗВАРИЧ припустив, що у разі автоматичного розподілу депутатів його фракції по комітетах він опиниться в комітеті «з материнства і дитинства».