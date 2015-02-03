Ворог планує підпалити Харківщину, як зробив це з Донбасом - Порошенко

Про це він сказав під час робочої поїздки на Харківщину, повідомляє прес-служба глави держави.

"Наш ворог планував — і все ще планує! — через свою розгалужену агентуру підпалити Харківщину, принести сюди такі ж біди й страждання, які він обрушив на голови мешканців Донбасу", — сказав президент.

Порошенко відзначив, що політичні сили Харківщини підтримують цілісність та єдність України, незважаючи на ідеологічні розбіжності.

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За його словами, є принципові речі, які не можуть бути предметом для компромісу.

"Україна не буде федеративною, а залишиться унітарною державою. Європейський вибір — не підлягає дискусії, а єдиною державною мовою є і буде українська", — заявив Порошенко.

Водночас він зауважив, що ніхто й ніколи не зазіхатиме на право українців говорити тією мовою, якою їм зручно, в тому числі — російською.