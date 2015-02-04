Очолити Антикорупційне бюро виявили бажання понад 50 осіб - Гопко

Про це в ефірі на 5-го каналу заявила народний депутат від "Самопомочі" Ганна Гопко, передає Еспресо.TV.

"Насправді зараз подало більше 50 людей, і та конкурсна комісія яка є - складається з моральних авторитетів України. Тому конкурс і інтерв’ю буде в прямому ефірі і кожен громадянин України буде бачити найкращих кандидатів, їхні програми, і як вони будуть боротись", - зауважила Гопко.

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Зазначимо, Верховна Рада України у вівторок з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроект про Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо: прийом заявок для участі у конкурсі на заміщення посади Директора НАБУ завершується 12 лютого. Подати свою кандидатуру на цю посаду виявив бажання і екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.