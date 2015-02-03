Рада з другої спроби ухвалила в першому читанні зміни до закону про діяльність антикорупційного бюро

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 283 з 304 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Під час голосування голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що під час підготовки до другого читання повинні бути узгоджені норми про призначення та звільнення керівника Національного антикорупційного бюро в плані збереження "балансу і противаг" гілок влади в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не змогла прийняти з першої спроби в першому читанні законопроект «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро і Національного агентства з питань запобігання корупції» (№ 1660-д).

Рішення не було підтримано через те, що, зокрема, фракція партії «Блок Петра Порошенка» наполягала на нормі, відповідно до якої саме президент України обирає одного з трьох кандидатів, запропонованих комісією на посаду керівника Національного антикорупційного бюро.