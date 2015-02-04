Правнука Сталіна попросили не їхати до Криму через "загострення міжетнічної напруженості"
Правнук Йосипа Сталіна Яків Джугашвілі повідомив, що його присутність на заходах до річниці Ялтинської конференції назвали небажаною.
Про це він написав у себе на сторінці в Facebook.
"Два місяці тому зі мною зв'язалися від імені цих організацій: Міжнародний інститут миру головою якого є чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов і Фонд історичної перспективи і Європейський інститут демократії та кооперації Наталії Нарочницької (Париж). Мені запропонували взяти участь у заході, присвяченому 70-ї річниці Ялтинської (Кримської) Конференції. Мій батько, зважаючи на похилий вік і слабке здоров'я відійшов від публічних справ і тому запросили мене. Я погодився, незважаючи на деякі обставини, які мені не сподобалися", - написав Джугашвілі.
Читайте такожКримські татари виступили проти пам'ятника Сталіну в ЯлтіЗа його словами, він погодився і повинен був вилетіти 1 лютого з Тбілісі до Москви, щоб потрапити звідти в Сімферополь (небо окупованого Криму закрите, там літають тільки російські літаки - ред.).
"28 січня я отримую повідомлення від організаторів: "після наради було вирішено що Ваша присутність на конференції небажана через загострення міжетнічної напруженості в Криму", - повідомив Джугашвілі.
Нагадаємо, кримські татари виступили різко проти планів окупаційної владивстановити в Ялті пам'ятник "Великій трійці" (Сталін, Рузвельт, Черчилль) до річниці Ялтинської конференції 1945 року.