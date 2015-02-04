Правнука Сталіна попросили не їхати до Криму через "загострення міжетнічної напруженості"

Про це він написав у себе на сторінці в Facebook.

"Два місяці тому зі мною зв'язалися від імені цих організацій: Міжнародний інститут миру головою якого є чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов і Фонд історичної перспективи і Європейський інститут демократії та кооперації Наталії Нарочницької (Париж). Мені запропонували взяти участь у заході, присвяченому 70-ї річниці Ялтинської (Кримської) Конференції. Мій батько, зважаючи на похилий вік і слабке здоров'я відійшов від публічних справ і тому запросили мене. Я погодився, незважаючи на деякі обставини, які мені не сподобалися", - написав Джугашвілі.

Читайте такожКримські татари виступили проти пам'ятника Сталіну в ЯлтіЗа його словами, він погодився і повинен був вилетіти 1 лютого з Тбілісі до Москви, щоб потрапити звідти в Сімферополь (небо окупованого Криму закрите, там літають тільки російські літаки - ред.).

"28 січня я отримую повідомлення від організаторів: "після наради було вирішено що Ваша присутність на конференції небажана через загострення міжетнічної напруженості в Криму", - повідомив Джугашвілі.

Нагадаємо, кримські татари виступили різко проти планів окупаційної владивстановити в Ялті пам'ятник "Великій трійці" (Сталін, Рузвельт, Черчилль) до річниці Ялтинської конференції 1945 року.