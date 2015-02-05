Путін пробиває коридор до Придністров’я – Саакашвілі

Таку думку в ефірі “5 каналу” висловив екс-президент Грузії Міхєїл Саакашвілі, передає Еспресо.TV

“Зараз у нього план - нові плацдарми на Дебальцеве, потім зробити коридор через Волноваху на Крим. Потім, якщо все піде по накатаній, піти за Одесою, вийти на Бессарабію, потім на Молдову, Придністров’я – з’єднати цей коридор”, - заявив Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі вважає, що Путін наступатиме на Київ не на танках, а новою п'ятою колоною

Він наголосив, що для цього Путін використовуватиме всі важелі, щоб добиватися воєнного перевороту або великих заворушень у Києві й подальшого розпаду та катастрофи української держави.

Нагадаємо, раніше подібну думку висловив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. На його переконання, першим етапом дій президента РФ була анексія Криму, другим - створення замороженого конфлікту на Донбасі, а третім має стати створення "коридору" через Одесу до Придністров'я.