Литва виступає за надання Україні зброї
Країни Балтії та Бенілюксу єдині в питанні конфлікту в Україні і закликають до збереження і навіть розширення санкцій проти Росії
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс після зустрічі з колегами з країн Балтії та Бенілюксу в Талліні сьогодні, передає "DW".
"Існує консенсус з приводу доцільності додаткових санкцій. Чорний список потрібно збільшити, щоб він включав не тільки сепаратистів, а й відповідальних осіб в Росії", - зазначив він.
Лінкявічюс також висловився за надання військової допомоги Україні. "Ми повинні надавати Україні підтримку всіма засобами - військовими, політичними і фінансовими. Ми готові до цього", - заявив він.
Проте глава МЗС Естонії Кейт Пентус-Розіманнус закликала зосередити увагу на наданні економічної допомоги Києву.
"Поряд з санкціями щодо Росії Україна потребує і все більшої економічної підтримки, і вона має продовжити реформи. Допомога Україні найближчим часом буде настільки ж важливою, як і санкційний тиск на Росію", - сказав естонський міністр.
Щодо поставок зброї Україні Пентус-Розіманнус зазначила, що надання військової допомоги Києву - індивідуальне рішення кожної держави, проте у Талліна, за її словами, "немає такої зайвої зброї, яку Україна потребує зараз". Зі свого боку глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що Рига не засуджує інші держави за надання військової допомоги Україні, однак у самій Латвії грошей на це немає.
Тим часом глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс висловився проти поставок зброї в Україну.