Литва виступає за надання Україні зброї

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс після зустрічі з колегами з країн Балтії та Бенілюксу в Талліні сьогодні, передає "DW".

"Існує консенсус з приводу доцільності додаткових санкцій. Чорний список потрібно збільшити, щоб він включав не тільки сепаратистів, а й відповідальних осіб в Росії", - зазначив він.

Лінкявічюс також висловився за надання військової допомоги Україні. "Ми повинні надавати Україні підтримку всіма засобами - військовими, політичними і фінансовими. Ми готові до цього", - заявив він.

Проте глава МЗС Естонії Кейт Пентус-Розіманнус закликала зосередити увагу на наданні економічної допомоги Києву.

"Поряд з санкціями щодо Росії Україна потребує і все більшої економічної підтримки, і вона має продовжити реформи. Допомога Україні найближчим часом буде настільки ж важливою, як і санкційний тиск на Росію", - сказав естонський міністр.

Щодо поставок зброї Україні Пентус-Розіманнус зазначила, що надання військової допомоги Києву - індивідуальне рішення кожної держави, проте у Талліна, за її словами, "немає такої зайвої зброї, яку Україна потребує зараз". Зі свого боку глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич заявив, що Рига не засуджує інші держави за надання військової допомоги Україні, однак у самій Латвії грошей на це немає.

Тим часом глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс висловився проти поставок зброї в Україну.