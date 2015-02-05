Журналіст заявляє, що Пукачу може загрожувати смерть (відео)

Про це Подольський сказав на прес-конференції в УНІАН.

За словами Подольського, для замовників вбивства Гонгадзе Пукач є свідком і «може повторити долю міністра Кравченка, якого, в мене є докази, вбили».

Він зазначив, що Пукач заявляв про шантаж і погрози з боку судді Печерського суду м. Києва Андрія Мельника, щоб підсудний змінив покази і не згадував серед замовників злочину екс-президента України Леоніда Кучму.

Читайте такожСБУ розсекретила матеріали справи ПукачаЗа словами Подольського, Пукач стверджує, що в цьому шантажі і погрозах брали участь представники державного обвинувачення. «Також він каже, що готовий назвати прізвища і посади тих генералів СБУ, МВС, вищих чинів ГПУ, які заходили до нього в кімнату для ознайомлення з матеріалами справи і погрожували життю не тільки його, а і його родини. Всі ці погрози і весь цей шантаж був організований суддею Мельником з однією метою, щоб Пукач у своїх показах прибрав твердження про те, що замовниками вбивства був Кучма і Литвин», - сказав Подольський.

Він зазначив, що зараз «ці люди перебувають на самих вищих посадах нашої правоохоронної системи, вони не втекли разом з Януковичем, а продовжують говорити про реформи судової і правоохоронної системи». «Тому небезпека Пукачу виходить не лише від родини Кучми і Литвина, а вона виходить від тих поплічників, які фабрикували і фальшували цю справу», - додав Подольський.

Він повідомив, що попередній склад суду не розслідував ці заяви Пукача, а новий склад суду до цього часу ігнорує відповідне клопотання.

«Вже рік є заява про злочин, погрози життю дітям в інтересах замовників вбивства, а ні суд, ні ГПУ, ні СБУ пальцем не поворухнули, щоб цей злочин розслідувати, навіть формально відкрити кримінальне провадження», - сказав він.

Представник Подольського Олександр Єльяшкевич повідомив, що два народних депутати – Віталій Купрій (БПП) та Андрій Денисенко (БПП) будуть офіційними представниками Подольського як потерпілого у справі про звинувачення Пукача. «Ми спеціально звернулися до депутатів фракції БПП для того, щоб на практиці ці депутати реалізували обіцянки Петра Порошенка про відкриття судового процесу», - сказав він.

Єльяшкевич також поінформував, що завтра будуть «вжиті конкретні кроки» представниками Подольського для того, щоб цей процес був відкритим.

Купрій у свою чергу зазначив, що заява щодо погроз Пукачу за діючим законодавством мала бути внесена впродовж 24 годин до єдиного державного реєстру досудових розслідувань і розпочатися саме розслідування. «На даний час, оскільки ми намагаємося вступити в цю справу, у мене немає підтвердження, чи була внесена до реєстру про злочини ця заява… Це може з’ясуватися завтра, якщо процес буде відкритим, в будь-якому випадку нам ніщо не заважає продублювати цю заяву», - сказав він.

Денисенко повідомив, що депутати вимагають, щоб від участі в процесі відсторонили тих представників державного обвинувачення, «які підтримували в добу Пшонки і після нього закритий характер цього процесу».

Учасники конференції оприлюднили колективне депутатське звернення до Генерального прокурора України Віталія Яреми щодо закритого розгляду апеляційних скарг в справі Пукача. Депутати вимагають зняти грифи «таємно» з тих матеріалів справи, що не містять жодної державної таємниці.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення.

Адвокат Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Потерпілий журналіст Подольський також оскаржив вирок Пукачу.

24 листопада Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

8 грудня Апеляційний суд переніс на невизначений термін розгляд апеляційної скарги на вирок Пукачу.

Вбивство журналіста Георгія Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.