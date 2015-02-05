Україна потребує допомоги у підвищенні обороноздатності - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на спільному брифінгу з державним секретарем США Джоном Керрі у Києві.

«Поки ми просимо щодо підвищення оборонної здатності України – це не для нападу, це для захисту», - зокрема, сказав Яценюк.

При цьому він наголосив: «Ідея, яка у нас є, - це забезпечення миру. Але для того, щоб добитися миру, треба захистити свою країну, і ми повинні стримувати Росію, не дозволяти російським збройним силам просуватися далі і далі вглиб країни».

Читайте такожСтолтенберг: країни НАТО індивідуально вирішать питання про постачання зброї УкраїніВодночас Яценюк зауважив, що Україна зі свого боку зробила все для виконання Мінських домовленостей: «Прийняли кілька законів відносно Донецької і Луганської областей, що не було підтримано всім населенням України, - але це та ціна, яку нам необхідно заплатити. Президент оголосив про припинення вогню – з нашого боку все це було впроваджено і зроблено». Проте, зазначив прем’єр, Росія порушила всі домовленості і передумови.