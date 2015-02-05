Розпочалося розширене засідання за участі Порошенка, Меркель та Олланда

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Порошенко розпочав зі слів подяки своїм колегам за їхні зусилля щодо пошуку шляхів деескалації ситуації на сході України.

Порошенко нагадав, що мир на Донбасі досягнути дуже просто: "Треба виконувати Мінські домовленості".

Зокрема він відзначив необхідність встановлення сталого режиму припинення вогню, закриття державного кордону для іноземних військ та техніки та відновлення контролю України над ним.

Читайте такожКеррі: Олланд і Меркель отримали пропозиції від Путіна щодо врегулювання конфлікту на ДонбасіПідходу лідерів держав до преси за підсумками засідання не заплановано.