Штайнмаєр: причин для відмови від виконання Мінських угод немає

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ ФРН з посиланням на інтерв'ю Штайнмаєра виданню Nürnberger Nachrichten.

"Немає причини для того, щоб відмовлятися від зобов'язань, під якими всі сторони у конфлікті - не тільки Україна і Росія, але також і сепаратисти, - підписалися... ", - сказав Штайнмаєр, відповідаючи на питання, чи можливо, на його думку, врятувати Мінські угоди.

На його переконання, ключовим є те, що, маючи міцну основу у вигляді Мінських угод, на яку обидві сторони можуть посилатися, вони мають діяти відповідно до визначених угодами рамок.

"Я думаю, що було б недбалим рішенням тепер викинути за борт те, про що ми домовлялися просто тому, що процес імплементації йде не за планом", - наголосив Штайнмаєр.

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Як повідомляв УНІАН, 31 січня в Мінську відбулась чергова зустріч Тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії, ОБСЄ, а також представників бойовиків. У переговорах брали участь екс-президент України Леонід Кучма, спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, представники «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Владислав Дейнего, а також лідер громадської організації «Український вибір» Віктор Медведчук.

Кучма після переговорів заявив, що терористи зірвали консультації з планом виконання Мінських домовленостей. Підписанти відповідних документів, лідери «ДНР» і «ЛНР» Захарченко і Плотницький, до Мінська не приїхали.

«Зустріч учасників Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі завершилася безрезультатно, оскільки представники самопроголошених Донецької і Луганської «народних республік» зажадали переглянути мирні угоди», - йдеться в заяві ОБСЄ за підсумками переговорів у Мінську.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька й Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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19 вересня в Мінську відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, за результатами якого було підписано меморандум. Документ складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій. Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Крім цього РФ повинна вивести з території України свої війська, закрити кордон, а також припинити поставляти зброю та військову техніку бойовикам.

Перших домовленостей про припинення вогню було досягнуто на засіданні контактної групи 5 вересня.

Проте РФ ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Окрім цього, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької і Луганської областей.