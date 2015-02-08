Facebook УНІАН перейшов рубіж у сто тисяч підписників
15:53, 08 лютого 2015Політика
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Кількість підписників сторінки УНІАН у Facebook перетнула символічний поріг у сто тисяч.
Facebook УНІАН перейшов рубіж у сто тисяч підписників / скріншот
Станом на 08.02.2015 року кількість підписників УНІАН у Facebook становить понад сто тисяч.
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