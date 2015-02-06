Головою Чернівецької ОДА призначено Фіщука
15:02, 06 лютого 2015Політика
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Головою Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) призначений Олександр Фіщук.
Фіщук очолив Чернівецьку ОДА / depo.ua
Нового голову Чернівецької ОДА сьогодні представив перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук під час апаратної наради обласної держадміністрації, оголосивши відповідний указ президента.
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При цьому преса не була сповіщена про те, що планується подання.
Крім Віталія Ковальчука, на представленні також був присутній міністр інформаційної політики Юрій Стець.
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