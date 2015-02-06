Головою Чернівецької ОДА призначено Фіщука

Нового голову Чернівецької ОДА сьогодні представив перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук під час апаратної наради обласної держадміністрації, оголосивши відповідний указ президента.

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При цьому преса не була сповіщена про те, що планується подання.

Крім Віталія Ковальчука, на представленні також був присутній міністр інформаційної політики Юрій Стець.