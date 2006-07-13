Янукович: можна обійтися і без Ющенка

Якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише впродовж 15 днів представлення про призначення прем`єр-міністром лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, висунутого на цю посаду Антикризовою коаліцією, то відповідну постанову прийме Верховна Рада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів у ВР В.ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам.

«Підписати кандидатуру прем`єр-міністра – це конституційний обов`язок Президента. Якщо цього не буде зроблено, то набуває чинності інша процедура – процедура подачі такої ж пропозиції від трьох фракцій, потім голосування в парламенті, і відповідну постанову підписує голова ВР», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ офіційно направив Президенту України пропозицію коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України щодо призначення В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра України