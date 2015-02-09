Порошенко сподівається на результативні переговори в Мінську

Як повідомили УНІАН в прес-службі президента, про це Порошенко сказав під час телефонної розмови з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі.

Порошенко повідомив, що наполягає на досягненні сталого та безумовного припинення вогню, відведенні важкого озброєння, виведенні іноземних військ з української території. Він наголосив, що необхідно закрити кордон від постачання зброї та найманців і запровадити моніторинг та верифікацію ОБСЄ, а також звільнити заручників. Після цього необхідно провести місцеві вибори за українським законодавством та при міжнародному спостереженні.

Читайте такожУ Берліні стартувала зустріч представників МЗС «нормандської четвірки» - ЗМІЗа словами Порошенка, саме на таких позиціях, що відображають Мінські домовленості, Україна цими днями веде перемовини у «нормандському форматі» на рівні дипломатичних представників та проводитиме консультації на засіданні Тристоронньої контактної групи.

«Україна сподівається на домовленості на найвищому рівні в «нормандському форматі» в Мінську у середу, 11 лютого», - повідомляє прес-служба.

Президент України запросив свого польського колегу відвідати Україну найближчим часом.

Довідка УНІАН. 8 лютого в прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Пізніше того дня Путін заявив, що зустріч у «нормандському форматі» 11 лютого відбудеться, «якщо до того часу вдасться узгодити ряд позицій».