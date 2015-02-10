Меркель не впевнена в успіху зустрічі в Мінську

"У мене немає гарантій. Я не можу дати жодних гарантій щодо результатів переговорів у середу. Можливо, нічого й не вийде", - сказала вона під час візиту у Вашингтон.

"Через кілька днів подивимося, чи буде у цьому досягнутий прогрес", - додала вона, пише Росбалт.

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Канцлер також підкреслила, що Захід на переговорах буде наполягати на територіальній цілісності України. "Якщо ми поступимося принципами територіальної цілісності, ми будемо не в змозі підтримувати мирний порядок в Європі", - зазначила Меркель.

Меркель прибула до Вашингтона для консультацій з Обамою перед запланованою зустріччю "нормандської четвірки" в Мінську. Як повідомляло Financial Times, вона, ймовірно, хоче спробувати переконати американську сторону дати шанс дипломатії і не поспішати з передачею оборонного озброєння Україні.