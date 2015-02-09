Прес-конференція Барака Обами та Ангели Меркель. Подію завершено

Як передає ТАСС, із американської сторони на переговорах були присутні віце-президент Джозеф Байден, держсекретар Джон Керрі, помічник президента з національної безпеки Сюзан Райс та її заступник Бен Родс.

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Пряма відеотрансляція (англійською мовою). Подію завершено о 19:55

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