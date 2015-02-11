Обама та Порошенко домовились про координацію дій після зустрічі в Мінську

Як йдеться в заяві Білого дому, президенти схвалили німецько-французьку мирну ініціативу та наголосили на необхідності виконання Росією своїх зобов’язань відповідно до Мінських домовленостей, передає DW.DE.

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Крім цього, президенти домовилися про тісну координацію подальших кроків після зустрічі у "нормандському форматі" в Мінську.

В повідомленні Білого дому не зазначено, чи йшлося у телефонній розмові президентів про надання Україні американської зброї. Проте Барак Обама запевнив Петра Порошенка у тому, що Вашингтон надаватиме Україні фінансову допомогу.

Президент США висловив співчуття з приводу загибелі українських громадян та підкреслив свою підтримку переговорам щодо мирного врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама також провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і порадив йому скористатися шансом переговорів у Мінську.