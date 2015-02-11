Росія вже готує 14-й "гумконвой" для Донбасу

Вантажі для створення конвою доставляються у Ростовську область, передає РБК із посиланням на прес-службу МНС Росії.

У Ростов-на-Дону "гуманітарну допомогу" планують доставити у середу за допомогою авіації МНС Росії.

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Також повідомлялося, що РФ направила в зону бойових дій на Донбасі вже 13 так званих «гуманітарних конвоїв» - колони великих вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мали можливості оглядати вантажі.

В РНБО України заявляють, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Кожного разу після прибуття так званих "гумконвоїв" обстріл бойовиками позицій українських силовиків і населених пунктів посилюється.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля, а також тіла загиблих в Україні російських солдатів.