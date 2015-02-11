Путін прибув до Мінська (фото)

Президент Росії Володимир Путін прибув до Мінська, де відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки" з урегулювання конфлікту на сході України.

Літак президента Росії Володимира Путіна здійснив посадку в аеропорті "Мінськ", пише російський ресурс РИА Новости. Читайте такожПорошенко прибув до Мінська на зустріч у "нормандському форматі"В середу в столиці Білорусі відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки", куди входять Росія, Німеччина, Франція і Україна.

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