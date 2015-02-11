Путін прибув до Мінська (фото)
18:07, 11 лютого 2015Політика
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Президент Росії Володимир Путін прибув до Мінська, де відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки" з урегулювання конфлікту на сході України.
Путін у Мінську / @svaboda
Літак президента Росії Володимира Путіна здійснив посадку в аеропорті "Мінськ", пише російський ресурс РИА Новости.
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