Прем’єр-міністр Угорщини відвідає Україну

Про це заявив речник Орбана Берталан Гавасі, йдеться уповідомленні прес-служби угорського уряду, яке цитує Європейська правда.

"Прем’єр-міністр проведе переговори з президентом України Петром Порошенком в Києві" – сказав він.

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При цьому візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудеться всього за декілька днів до запланованого візиту президента РФ Володимира Путіна до Будапешта, який має відбутися 17 лютого.

Варто зазначити, що Віктора Орбана на Заході вважають "другом Кремля", який часто йде всупереч основній ліній Євросоюзу у стосунках з Росією.