Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону

23:05, 11 лютого 2015
Політика
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Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі глав держав у "нормандському форматі" зламав ручку. 

Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону

На фото видно, що у руках очільника Росії - два уламка зеленого канцелярського приладдя, передає ТСН.

скріншот
Скріншот

Нагадаємо, що під час прес-конференції в Ростові-на-Дону Віктор Янукович зламав ручку, коли вибачався перед українцями.

Він зламав ручку на словах "хочу звернутися до всього народу України. Перше, хочу попросити вибачення у всіх, хто постраждав і страждає".

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