Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону
23:05, 11 лютого 2015Політика
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Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі глав держав у "нормандському форматі" зламав ручку.
Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону
На фото видно, що у руках очільника Росії - два уламка зеленого канцелярського приладдя, передає ТСН.
скріншот
Скріншот
Нагадаємо, що під час прес-конференції в Ростові-на-Дону Віктор Янукович зламав ручку, коли вибачався перед українцями.
Він зламав ручку на словах "хочу звернутися до всього народу України. Перше, хочу попросити вибачення у всіх, хто постраждав і страждає".
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