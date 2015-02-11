Путін у Мінську зламав ручку, як Янукович у Ростові-на-Дону

На фото видно, що у руках очільника Росії - два уламка зеленого канцелярського приладдя, передає ТСН.

Нагадаємо, що під час прес-конференції в Ростові-на-Дону Віктор Янукович зламав ручку, коли вибачався перед українцями.

Він зламав ручку на словах "хочу звернутися до всього народу України. Перше, хочу попросити вибачення у всіх, хто постраждав і страждає".