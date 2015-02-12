Сергєєв: Рада безпеки ООН повинна бути негайно реформована

Про це він написав у свому Twitter.

”Міжурядовий форум з реформи РБ ООН. Наша позиція - Україна є прикладом втрати ООН своєї дієздатності. Рада Безпеки має бути негайно реформована”, - наголосив Сергєєв.

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Нагадаємо, у Радбезі ООН всі рішення ухвалюються консенсусом, однак, після початку в 2014 році агресії з боку Росії проти України робота цього органу виявилася заблокованою, бо РФ ветувала всі рішення щодо українського конфлікту.