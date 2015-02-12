Переговорники у Мінську зробили перерву на обід
00:50, 12 лютого 2015Політика
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"Нормандська четвірка" пішла обідати.
REUTERS
Незважаючи на те, що у Мінську пів на першу ночі, прийом їжі главами держав називається саме обідом, передає ТСН.
Після перерви на перекус, "нормандська четвірка" планує відновити переговорний процес.
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Переговори уже тривають понад чотири години, очікується, що вони можуть продовжитися ще на мінімум три години.
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