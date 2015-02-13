"Правий Сектор" вважає Мінські домовленості необов'язковими для виконання

Про це заявив провідник "Правого Сектора" Дмитро Ярош.

"ПС вважає, що будь-які домовленості з проросійськими терористами не мають жодної юридичної сили, протирічать існуючій Конституції України, а отже їх виконання не є обов'язковим для громадян. У випадку, якщо ЗСУ отримають наказ на відвід важкої техніки та артилерії і невідкриття вогню, ДУК ПС залишає за собою право продовжити активні бойові дії згідно власних оперативних планів, до повного звільнення українських земель від російської окупації", - написав він у Facebook.

Також Ярош попросив роз'яснити, чи має 10-й пункт домовленостей про роззброєння "незаконних збройних формувань" стосунок до Добровольчого українського корпусу Правого Сектора.

Читайте такожНа фронті не можна допускати отаманщину - Ярош про "паралельний Генштаб""У пункті 10-му чергових "мінських домовленостей" йдеться про "розброєння незаконних формувань". Ми сподіваємося, що представники Президента України, працюючи над цими матеріалами, не мали на увазі ДУК ПС та інші "нестатусні" українські підрозділи. Бо, будь-які спроби так званого розброєння українських патріотів будуть дестабілізовувати ситуацію в середині держави та грати на руку Путіну і державі-агресору - Росії. Крім того, всі такі спроби будуть приречені на поразку, бо бійці добровольчих формувань здатні захистити своє право на оборону держави і народу у будь-який спосіб, всіма доцільними методами і засобами", - написав він.

Крім того, говорячи про Дебальцеве, Ярош наголосив, що "наші війська мають припинити хибну практику тримати за будь-яку ціну якісь визначені політиками території".

Однак незважаючи на критичне ставлення до Мінських угод, Ярош не вважає їх капітуляцією.

"Президент України робить все, що може на міжнародній арені; крики про капітуляцію тут зайві... Я би радив Петру Олексійовичу все ж спробувати долучити до перемовин США і Великобританію. У цих держав, на відміну від Франції та Німеччини, є послідовна антикремлівська політика", - написв очільник ПС.