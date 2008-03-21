На час виборів Довгий піде у відпустку

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ має намір піти у відпустку на весь виборчий період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію в Києві після набуття чинності постанови Верховної Ради про призначення дострокових виборів мера та Київської міської ради.

«Постанова оприлюднена. Вона набрала чинності. Почався виборчий процес. Тому я прийняв рішення піти у відпустку", - підкреслив О.ДОВГИЙ. За його словами, "це відповідає загальноприйнятій практиці, і дасть мені змогу брати повноцінну участь у виборчій кампанії".

"У нашої команди є з чим іти до людей, бо ми не займаємося політичною демагогією, а працюємо», - підкреслив він.

О.ДОВГИЙ також висловив думку, що «сенсу скликати Київраду до кінця виборів немає. Вона просто не зможе ефективно працювати". Як вважає секретар Київради, "у виборчий період нічого продуктивного для київської громади від Київради навряд чи можна очікувати. Тому що логіка виборчого періоду, на жаль, буде диктувати зовсім інші пріоритети".

На переконання О.ДОВГОГО, всі питання, які могли б бути розглянуті на сесії, будуть надзвичайно політизуватися.

"Популізм і виборча демагогія можуть перебити всі здорові починання. Переконаний, що мою позицію поділяють і мої колеги по Київраді», - зазначив О.ДОВГИЙ.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 березня, у газеті “Голос України” офіційно опубліковано Постанову ВР №143-VI «Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Вибори мають відбутися через 70 днів, тобто 25 травня.