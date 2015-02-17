Путін не буде пробивати коридор в Крим - експерт

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН у Польщі висловив український політолог Вадим Карасьов, котрий брав участь в у форумі Європа-Україна.

"Це логіка гібридної війни, діяти не лише військовими, а й політичними методами. Воювати він далі не може", - сказав співрозмовник агентства, звернувши увагу на болючі для росіян західні санкції та потенційні значні жертви під час такого можливого наступу.

Читайте такожРосійський опозиціонер: Якщо опозиція не боїться Путіна в РФ, то не варто боятися його і в ЄвропіЕксперт вважає, що Путін зараз хоче "приморозити" конфлікт на Донбасі та почне діяти політичними методами, зокрема, розраховує на перемогу проросійських сил на запланованих на цей рік місцевих виборах.

За його словами, російський президент сподівається, що досягненню його цілей сприятиме втомленість людей від ситуації в Україні та розчарування Майданом.

Водночас Карасьов відзначив, що насправді Путін програв війну з Україною у минулому році, бо йому не вдалося одразу, як він планував, захопити увесь південний-схід української держави аж до Придністров'я та створити там так звану «Новоросію».

«Він програв «Новоросію». Зміг реалізувати лише завдання мінімум», - сказав Карасьов.

Політолог зазначив, що "єдине", на що можуть розраховувати сепаратисти, - це контроль над Донецькою та Луганськими областями за рахунок того, що там живе проросійське населення.