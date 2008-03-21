Президент Туркменістану зняв посла в Україні «за серйозні недоліки в роботі»

Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ підписав указ про звільнення Арслана НЕПЕСОВА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Туркменістану в Україні «за серйозні недоліки, допущені в роботі».

Як передає Turkmenistan.ru з посиланням на прес-службу туркменського лідера, іншим указом глави держави А.НЕПЕСОВ позбавлений дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла.

*** А.НЕПЕСОВ, як Посол Туркменістану в Україні, вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Юрію КОСТЕНКУ 13 березня 2007 року.