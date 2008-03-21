Президент Туркменістану зняв посла в Україні «за серйозні недоліки в роботі»
17:45, 21 березня 2008Політика
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Непесов позбавлений дипломатичного рангу
|Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ
Як передає Turkmenistan.ru з посиланням на прес-службу туркменського лідера, іншим указом глави держави А.НЕПЕСОВ позбавлений дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла.
*** А.НЕПЕСОВ, як Посол Туркменістану в Україні, вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Юрію КОСТЕНКУ 13 березня 2007 року.
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