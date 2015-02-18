ЄC хоче бачити виконання Мінських домовленостей вже в наступні декілька годин

13:58, 18 лютого 2015
Політика
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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що Європейський Союз хоче бачити виконання Мінських домовленостей "у наступні декілька годин".

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Могеріні сказала у Ризі перед початком неформального засідання міністрів оборони країн ЄС.

"Ми повинні побачити виконання (Мінських домовленостей) у ці наступні декілька годин", - заявила вона.

На запитання щодо нових санкцій проти Росії Могеріні відповіла, що політика Євросоюзу залишається незмінною і "базується на нашій єдності та глибокому розумінні, що вони (санкції) пов'язані із ситуацією на місцях".

У цьому зв'язку Могеріні повідомила, що Євросоюз зробить оцінку ситуації на місцях.

Читайте такожЄС звинуватив Росію в порушенні "режиму тиші" і висунув вимогу припинити бої в Дебальцевому"В будь-якому випадку це - неформальна зустріч міністрів оборони, і це питання ми обговорювати сьогодні не будемо. Сьогодні ми будемо обговорювати заходи, які ЄС вже реалізовує, щоб допомоги та підтримати виконання Мінських домовленостей", - сказала Могеріні.

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