ЄC хоче бачити виконання Мінських домовленостей вже в наступні декілька годин

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Могеріні сказала у Ризі перед початком неформального засідання міністрів оборони країн ЄС.

"Ми повинні побачити виконання (Мінських домовленостей) у ці наступні декілька годин", - заявила вона.

На запитання щодо нових санкцій проти Росії Могеріні відповіла, що політика Євросоюзу залишається незмінною і "базується на нашій єдності та глибокому розумінні, що вони (санкції) пов'язані із ситуацією на місцях".

У цьому зв'язку Могеріні повідомила, що Євросоюз зробить оцінку ситуації на місцях.

Читайте такожЄС звинуватив Росію в порушенні "режиму тиші" і висунув вимогу припинити бої в Дебальцевому"В будь-якому випадку це - неформальна зустріч міністрів оборони, і це питання ми обговорювати сьогодні не будемо. Сьогодні ми будемо обговорювати заходи, які ЄС вже реалізовує, щоб допомоги та підтримати виконання Мінських домовленостей", - сказала Могеріні.