Три умови, які Ющенко поставив коаліції

Заступник голови парламенту Адам Мартинюк заперечує тезу про те, що комуністи вийдуть з антикризової коаліції заради входження в неї "Нашої України".

Про це він заявив під час програми "Свобода слова" на ICTV.

Так він відреагував на закид депутата Михайла ПОЖИВАНОВА, який посилаючись на слова "регіонала" Андрія КЛЮЄВА, заявив, що комуністи вийдуть з коаліції як тільки їм накажуть "регіони".

За його словами, коли комуністи вступали до коаліції, то говорили, що розуміють свою малу чисельність і бажання Партії регіонів створити коаліцію з "Нашою Україною".

Однак, за словами А.МАРТИНЮКА, їм сказали: "Ні. Якщо до нас будуть іти, то будуть тільки приєднуватися".

А.МАРТИНЮК також розповів про вимоги, на яких "Наша Україна" може об`єднатися з Партією регіонів, висловивши думку, що через кілька днів частина цього блоку все одно буде в коаліції.

"Я думаю, що не відкрию секрет, коли скажу, які умови ставить Президент, щоб "Наша Україна" увійшла до коаліції. Вимога перша: вигнати з коаліції комуністів і соціалістів. Вимога друга: відмовитися від кандидатури ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єра. Вимога третя: залишити прем’єром нині діючого", - цитує А.МАРТИНЮКА “Українська правда”.

"Вислухавши всі ці претензії, їм сказали: ні, ні і ні. Два тижні ви мали таку можливість, але ви від неї відмовились", - додав заступник голови ВР.

На запитання про перебування лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА в Москві А.МАРТИНЮК повідомив, що П.СИМОНЕНКО мав зустріч з російським першим віце-прем`єром.

Він також сказав, що на зустрічі заявлено готовність провести зустрічі на рівні уряду і Ради Федерації з парламентською делегацією і почати розмову про врегулювання конфліктних ситуацій.