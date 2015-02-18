Кабмін затвердив програму співпраці Україна-НАТО
16:23, 18 лютого 2015Політика
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Кабінет міністрів затвердив програму співробітництва Україна-НАТО на 2015 рік, яка передбачає створення спеціальних цільових фондів фінансової допомоги по зміцненню обороноздатності.
Reuters
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко після засідання уряду. "Так, затвердили", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.
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Також віце-прем'єр повідомив, що на засіданні Кабміну була затверджена нова редакція проекту облаштування кордону "Європейський вал".
"Проект мінімізується, прибираються деякі конструктивні елементи, але головна мета (проекту - УНІАН), яка була поставлена, досягається", - сказав Геннадій Зубко.
За словами віце-прем'єра, додаткові заходи по зміцненню кордонів будуть включати і демаркацію, меморандум про що вже підписано з Білоруссю.
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