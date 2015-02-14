США: сепаратисти озброєні краще, ніж деякі країни НАТО
18:48, 14 лютого 2015Війна
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У проросійських бойовиків на Донбасі більше техніки і озброєнь, ніж у деяких країн-членів НАТО.
REUTERS
Про це повідомляється в Твіттері посольства США в Росії.
Читайте такожТерористи "прокололися", видавши в ефірі сепаратистського каналу вкрадені в Криму "Гради" за техніку ЗСУ "У проросійських сепаратистів зараз армія більше (танки, бронемашини, важка артилерія, ракети), ніж у деяких країн НАТО і Європи", - сказано в повідомленні.
У пророссийских сепаратистов сейчас армия больше (танки, бронемашины, тяжёлая артиллерия, ракеты), чем у некоторых стран НАТО и Европы.
— Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 14, 2015
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