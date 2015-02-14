США: сепаратисти озброєні краще, ніж деякі країни НАТО

Про це повідомляється в Твіттері посольства США в Росії.

Читайте такожТерористи "прокололися", видавши в ефірі сепаратистського каналу вкрадені в Криму "Гради" за техніку ЗСУ "У проросійських сепаратистів зараз армія більше (танки, бронемашини, важка артилерія, ракети), ніж у деяких країн НАТО і Європи", - сказано в повідомленні.