У МВС анонсували скорочення числа правоохоронців

Про це під час зустрічі з представниками Парламентської асамблеї Ради Європи заявив заступник міністра внутрішніх справ України з євроінтеграції Тігран Авакян, повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

«Буде кардинально скорочено штат працівників міліції. В цьому питанні ми керуємося європейськими та світовими стандартами з певною кількістю поліцейських на певну кількість населення, - зазначив Авакян. – Ми будемо мати ефективну європейську поліцію з чисельністю в системі не більше 120 тис. осіб».

Читайте такожМВС проводить люстраційну перевірку 140,8 тисяч співробітників

Авакян зазначив, що МВС перебуває у процесі глибокого комплексного реформування. У рамках цього процесу визначено декілька основних показників: демілітаризація МВС, відділення політичних розділень та оперативних функцій, а найголовніше – створення на базі пострадянського Міністерства внутрішніх справ сучасного офісу з надання послуг громадянам України.