Аваков повідомив, що на одне місце в патрульній поліції претендує 10 осіб

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його даними, всього подали заявки на конкурс 33 тисячі 220 осіб, допущені до тестів і первинної перевірки - трохи більше 20 тисяч. При цьому основна частина бажаючих служити в поліції надсилала анкети електронною поштою.

"Анкети, подані в останній момент - опрацьовуються. На одне місце патрульного Києва претендує близько 10 осіб. Це дуже позитивно - ми зможемо відібрати і навчити найкращих патрульних, і, можливо, запропонувати іншим кращим кандидатам інші можливості в структурі МВС, яке реформується", - написав Аваков.

Читайте такожМВС обіцяє представити законопроект про поліцію за кілька тижнів

За словами міністра, далі на кандидатів чекають тестування основних навичок, фізичної підготовки, особистісних характеристик і медичне тестування.

Після тестувань почнуться курси інтенсивної підготовки.

За словами міністра, на вулицях Києва поліцейські вийдуть у червні.

Також, Аваков анонсував, що незабаром процес створення патрульної поліції стартує в Одесі, Харкові та інших містах.