Сторінки Полторака у соцмережах виявилися фальшивими

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

«У соціальних мережах, зокрема у Twitter (фото) та Facebook з’явилися персональні сторінки міністра оборони України генерал-полковника Степана Полторака. Офіційно заявляємо, що ні міністр особисто, ні прес-служба не ведуть подібні сторінки. Інформація, розміщена на даних ресурсах, не є офіційною позицією міністра», - наголосили у прес-службі Міноборони.

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У прес-службі також звернулись з проханням до ЗМІ не посилатися на дані ресурси, а використовувати інформацію лише з офіційних джерел.