Полторак підтвердив, що в бойовиків з'явилися установки “Піон”
15:26, 31 січня 2015Війна
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Міністр оборони Степан Полторак підтвердив, що в зону АТО росіяни завезли потужні артилерійські установки «Піон».
Установка "Піон" / dokwar.ru
Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав на відкритті виставки “Волонтерський воєнпром”.
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“Це дійсно серйозна зброя. Але в ній немає нічого нового. Така зброя стоїть на озброєнні і України”, - зазначив Полторак.
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