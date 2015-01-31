Полторак підтвердив, що в бойовиків з'явилися установки “Піон”

15:26, 31 січня 2015
Війна
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Міністр оборони Степан Полторак підтвердив, що в зону АТО росіяни завезли потужні артилерійські установки «Піон».

Установка "Пион" / dokwar.ru

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав на відкритті виставки “Волонтерський воєнпром”.

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“Це дійсно серйозна зброя. Але в ній немає нічого нового. Така зброя стоїть на озброєнні і України”, - зазначив Полторак.

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