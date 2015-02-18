Справу Єфремова суд буде слухати в закритому режимі
Клопотання прокурора про закритий розгляд справи екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова задоволено.
Суддя повернулась з нарадчої кімнати, передає Еспресо.TV.
Клопотання прокурора про закритий розгляд справи задоволено. Засідання триває далі.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави близько 3 млн грн.
Читайте такожСуд розпочав засідання у справі Єфремова, екс-главі ПР висунули нові звинувачення
Генпрокуратура наполягала на арешті колишнього голови "Партії регіонів" Олександра Єфремова.
Пізніше соратники-регіонали внесли заставу за екс-нардепа Олександра Єфремова. Гроші вніс Борис Колесников.
17 лютого екс-нардепа Олександра Єфремова звільнили з-під варти під заставу.