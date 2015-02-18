Справу Єфремова суд буде слухати в закритому режимі

19:23, 18 лютого 2015
Політика
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Клопотання прокурора про закритий розгляд справи екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова задоволено.

УНІАН

Суддя повернулась з нарадчої кімнати, передає Еспресо.TV.

Клопотання прокурора про закритий розгляд справи задоволено. Засідання триває далі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави близько 3 млн грн.

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Генпрокуратура наполягала на арешті колишнього голови "Партії регіонів" Олександра Єфремова.

Пізніше соратники-регіонали внесли заставу за екс-нардепа Олександра Єфремова. Гроші вніс Борис Колесников.

17 лютого екс-нардепа Олександра Єфремова звільнили з-під варти під заставу.

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