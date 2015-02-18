Єфремов заявляє, що заставу за нього вніс Колесніков
Заставу в розмірі 3 млн 654 тис. грн за колишнього голову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова вніс колишній віце-прем’єр-міністр Борис Колесніков.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов повідомив журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі.
«Я вчора ввечері дізнався, що заставу за мене вніс мій хороший товариш Борис Вікторович Колесніков, який є президентом хокейного клубу «Донбас», - сказав він та висловив подяку Колеснікову і зазначив, що особисто не мав такої суми.
Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.
Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.
Згодом ЗМІ повідомляли, що за Єфремова внесено заставу і він вийшов на волю.
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Сьогодні, 18 лютого, Єфремов повідомив перед допитом у Генпрокуратурі, що ГПУ оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту.