Єфремов заявляє, що заставу за нього вніс Колесніков

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов повідомив журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі.

«Я вчора ввечері дізнався, що заставу за мене вніс мій хороший товариш Борис Вікторович Колесніков, який є президентом хокейного клубу «Донбас», - сказав він та висловив подяку Колеснікову і зазначив, що особисто не мав такої суми.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.

Згодом ЗМІ повідомляли, що за Єфремова внесено заставу і він вийшов на волю.

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Сьогодні, 18 лютого, Єфремов повідомив перед допитом у Генпрокуратурі, що ГПУ оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціонального конфлікту.