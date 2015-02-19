Кабмін розширив перелік населених пунктів прифронтової зони

Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів прифронтової зони, жителі яких мають право переселитися до інших районів і одержати при цьому статус тимчасово переселених осіб з відповідною матеріальною компенсацією від держави, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Кабінет міністрів розширив список населених пунктів, переселенці з яких мають право на отримання статусу і матеріальної допомоги, - повідомив міністр. – Таким чином, загальний перелік населених пунктів відповідає реальній ситуації у зоні проведення антитерористичної операції».

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Таке рішення, за словами Розенка, дасть можливість людям стати на облік у місцевих органах влади за місцем тимчасового проживання і вчасно одержати соціальні виплати.

Міністр також повідомив, що до переліку увійшли міста Авдіївка, Дебальцеве (включаючи Світлодарськ і селище Миронівський), Дзержинськ Донецької області, селища Сартана, Талаківка і Ломакіне Іллічівського району Маріуполя.

Крім того, у Донецькій області до переліку потрапили селища Булавинське, Веселе, Олександрівське, Ольховатка, Прибережне, Миронівка (усі – Артемівського району Донецької області), Андріївка, Бахчовик, Бердянське, Водяне, Виноградне, Гранітне, Доля, Дружне, Запорізьке, Заїченко, Кам’янка, Калинівка, Комінтернове, Лебединське, Любівка, Малинове, Маловодне, Молодіжне, Мирне, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новоселівка, Новоселівка Друга, Оленівка, Обільне, Орловське, Павлополь, Піонерське, Петровське, Першотравневе, Харчовик, Сопіно, Старомар’ївка, Старогнатівка, Степанівка, Федорівка, Червоне, Чамарлик, Черненко, Широкіне (усі – Волноваського району Донецької області).

У Мар’їнському районі Донецької області до прифронтової зони потрапили селища Березове, Красногорівка, Кременець, Луганське, Мар’їнка, Олександрівка, Старомихайлівка, Сигнальне, Славне, Степове, Тарамчук.

У Тельманівському районі Донецької області до прифронтової зони потрапили селища Богданівка, Вершинівка, Воля, Грекове-Олександрівка, Григорівка, Дерсове, Запорожець, Зелений Гай, Зернове, Зорі, Іванівка, Калініно, Каплани, Конькове, Котляревське, Червоний Жовтень, Кузнецове-Михайлівка, Лукове, Миколаївка, Михайлівка, Мічуріне, Нова Мар’ївка, Новоолександрівка, Октябрське, Першотравневе, Петровське, Радянське, Розівка, Садки, Самсонове, Свободне, Таврійське, Тельманове, Тернівка, Черевковське, Чумак, Шевченко.

У Ясинуватському районі до прифронтової зони потрапили селища Верхньоторецьке, Красний Партизан, Мінеральне, Опитне, Орлівка, Піски, Спартак, Тоненьке, Яковлівка.

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Раніше Кабінет міністрів України увів прикордонний режим з територіями, які межують із зоною проведення антитерористичної операції і окупованим Росією Кримом. У Донецькій області до цих міст і районів було віднесено міста Донецьк, Авдіївка, Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Дебальцеве, Докучаєвськ, Селідове, а також Артемівський, Волноваський, Володарській, Костянтинівський, Червоноармійський, Мар’їнський і Ясинуватський райони.

У Луганській області - Лутугинський, Новоайдарський, Перевальський, Попаснянський, Слав’яносербський, Старобельський райони.

У Харківській області - Богодухівський район. У Херсонській області - Новотроїцький і Чаплинський райони.