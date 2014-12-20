Жителі прифронтової зони на Донбасі голодують - волонтер

В першу чергу, під ударом гуманітарної катастрофи виявилися люди похилого віку, повідомляє волонтер Майя Михайлюк у своєму блозі на Українській правді.

"Вчора я повернулася з першої поїздки в Мар'їнку, куди відвозили продуктові набори людям, що живуть у прифронтовій зоні. Це поїздка змусила мене замислитися, чи складемо ми як суспільство цей іспит на людяність", - написала вона.

За словами волонтера, у Мар'їнці голодують не тільки люди похилого віку - майже ні в кого немає роботи, немає за що купити продукти.

"Багато сімей з дітьми. У місті повно розбомблених будинків, пошкоджена газова система. У будинках немає тепла, є проблеми з водою та електрикою. До оголошення режиму тиші люди тижнями жили в підвалах, ховаючись від бомбардувань", - пише вона.

Читайте такожБільше половини жителів окупованих районів Донбасу не можуть купити ліки - опитуванняВолонтери та військовослужбовці роздавали людям похилого віку "за списками, які роздобули місцеві активісти" набори найелементарніших продуктів: по пачці рису, гречки, макаронів, цукру, літр соняшникової олії та дві консерви.

За словами Михайлюк, в Мар'їнці продовжують транслювати російські канали, які розповідають про "українських карателів". Місцеві жителі, яким "карателі" привозять їжу, заплуталися і не знають, кому вірити, і хто з ким воює.

"Ми зустрічали там людей похилого віку, чиї діти живуть в інших містах, але не приїжджають до них, тому що бояться. А люди похилого віку - не говорять правду про те, становищі, в якому опинилися. Якщо у вас є рідні в Мар'їнці, забирайте їх. Вони не приїдуть до вас самі, вони дуже слабкі, вони зневірилися у всьому. Якщо є десь "дно", то ось воно зараз там", - написала Михайлюк.