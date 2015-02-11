На фронті не можна допускати отаманщину - Ярош про "паралельний Генштаб"

"Про "паралельний Генштаб" не йшлося. Мався на увазі координаційний центр для добровольчих підрозділів", - розповів він в інтерв'ю українській службі BBC.

За словами Яроша, своєрідний оперативний штаб вже утворено.

"Він буде розташований у Дніпропетровську. В його рамках відбуватиметься обмін розвідданими, взаємодопомога, матеріально-технічна співпраця і т.д. Можливо, буде створено певні оперативні конструкції на фронті, адже часто ми маємо кращу оперативну інформацію про те, що робиться на тій чи іншій ділянці фронту, просто тому що там перебувають наші підрозділи. Ми можемо робити пропозиції Генштабу для вирішення оперативних та тактичних завдань", - розповів він.

Також провідник "Правого сектора" наголосив, що вважає отаманщину неприпустимою.

Читайте такожЯрош розкрив суть створення "паралельного генштабу""За весь час війни у ДУК не було жодного бою, який би був неузгоджений з командуванням АТО. Я стою на тому, що на фронті не можна допускати отаманщину. Тому тут в нас буде повне порозуміння з генштабу.

Хоча дійсно не секрет, що існує певна недовіра до частини генералітету. Наш оперативний центр має на меті перестраховуватися від того, що будуть дані якісь злочинно некомпетентні розпорядження - їх можна буде на якомусь рівні заблокувати і цим вберегти людей", - розповів він і додав, що "ніякого паралельного генштабу не буде. Субординація буде зберігатися — без цього неможливо воювати".