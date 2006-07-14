Мороз знявся в рекламному ролику

В четвер увечері на Першому національному та ICTV вийшов ролик з Олександром Морозом в якому він роз’яснював необхідність широкої коаліції.

"Не політичні конфлікти цікавлять людей, а зростання цін або можливість їх стримування, робочі місця, чи будуть зростати тарифи на комунальні послуги і можливі задовольнити свої життєві потреби", - зазначив голова ВР.

За словами Мороза, створена антикризова коаліція за змістом є більш об’єднавчою, аніж коаліцією однієї політичної сили чи кількох. Він також наголосив на необхідності її розширення задля подолання розколу в суспільстві .

"Бо поки тут не буде спільності, не буде спільності і в суспільстві", - зазначив Мороз.

Ролик Мороза знято в залі Верховної Ради, де він ходить між місцями депутатів різних фракцій.

Українська правда