Сьогодні суд розгляне питання арешту Чечетова
14:11, 20 лютого 2015Політика
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Печерський райсуд Києва сьогодні розгляне клопотання слідчого Генеральної прокуратури України про застосування до колишнього першого заступника голови фракції Партії регіонів Михайла Чечетова запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Чечетову сьогодні було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів / УНІАН
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Чечетову сьогодні було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
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