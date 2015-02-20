Сьогодні суд розгляне питання арешту Чечетова

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Чечетову сьогодні було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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ГПУ розслідує кримінальні провадження, розпочаті за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за "диктаторські законопроекти", спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту.