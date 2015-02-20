Порошенко дав старт створенню спільної військової частини України, Польщі та Литви

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Ця угода була підписана Україною, Польщею та Литвою у Варшаві 19 вересня 2014 року та ратифікована Верховною Радою України 4 лютого 2015 року.

Угода передбачає створення спільної українсько-польско-литовської військової частини бригадного рівня та визначає загальне призначення, принципи діяльності, порядок прийняття рішення, забезпечення безпеки та інші організаційні заходи, пов’язані з діяльністю бригади.

"Бригада створюється з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України. Угода залишається відкритою для приєднання інших держав за спільним запрошенням сторін", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, структура, комплектування, озброєння, військова техніка та інші аспекти функціонування бригади визначатимуться окремою технічною угодою між органами, які реалізують державну політику у сфері оборони держав-учасниць.

Командування бригади розташовуватиметься в польському місті Люблін. На командування бригади розповсюджується законодавство Польщі, а також відповідні норми міжнародного права.

Кожна з держав-сторін відповідає за фінансове забезпечення власних підрозділів, що входять до складу бригади, під час спільних тренувань та навчань, підготовки та безпосередньої участі в операціях.