Суд по Чечетову перенесли майже на три години

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила охорона суду.

Судове засідання мало розпочатися о 16.30.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура повідомила Чечетову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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ГПУ розслідує кримінальні провадження, розпочаті за фактом організації та проведення 16 січня 2014 року голосування у Верховній Раді України за "диктаторські законопроекти", спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту.