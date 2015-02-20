Суд по Чечетову перенесли майже на три години
16:31, 20 лютого 2015Політика
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Засідання Печерського районного суду Києва з розгляду клопотання слідчого Генеральної прокуратури про застосування до колишнього першого заступника голови фракції Партії регіонів Михайла Чечетова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розпочнеться о 19.00.
Суд мав розпочатися о 16.30 / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила охорона суду.
Судове засідання мало розпочатися о 16.30.
Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура повідомила Чечетову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
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