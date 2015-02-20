ГПУ оголосила про підозру Чечетову у справі про "диктаторські закони 16 січня"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

За його словами, сьогодні Чечетову оголошено про підозру у скоєнні кримінального злочину.

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«Лічильна комісія підписала протокол, яким фактично надала статус офіційного документу законам 16 січня 2014 року, які, за результатами розслідування, у нас є підстави вважати, що вони не були проголосовані. Тобто, не було 226 необхідних голосів, але було оголошено, складено протокол, що нібито це голосування відбулося», - наголосив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що військова прокуратура оголосила про підозру Азарову через припинення перевірки ДП "Антонов".