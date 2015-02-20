ГПУ оголосила про підозру Чечетову у справі про "диктаторські закони 16 січня"
ГПУ оголосила про підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів, екс-голові лічильної комісії ВР Михайлу Чечетову за надання «диктаторським» законам від 16 січня 2014 року статусу офіційних документів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк
За його словами, сьогодні Чечетову оголошено про підозру у скоєнні кримінального злочину.
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«Лічильна комісія підписала протокол, яким фактично надала статус офіційного документу законам 16 січня 2014 року, які, за результатами розслідування, у нас є підстави вважати, що вони не були проголосовані. Тобто, не було 226 необхідних голосів, але було оголошено, складено протокол, що нібито це голосування відбулося», - наголосив він.
Раніше УНІАН повідомляв, що військова прокуратура оголосила про підозру Азарову через припинення перевірки ДП "Антонов".