Російські лікарі назвали стан Савченко "задовільним"

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ФСВП Росії.

"Сьогодні за ініціативою ФСВП Росії медичний огляд обвинуваченої Надії Савченко провели заслужені лікарі Російської Федерації, доктора наук, професора (лікарі фахівці з неврології, гастроентерології, кардіології). За результатами проведення огляду та клініко - інструментальних досліджень лікарський консиліум оцінив стан здоров'я Надії Савченко як задовільний", - зазначили у ФСВП.

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"Надія Савченко отримала рекомендації щодо підтримання свого здоров'я. Консиліум підтвердив тактику ведення пацієнта, що проводиться лікарями медико-санітарної частини ФСВП Росії", - повідомили в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщини». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня 2014 року Савченко оголосила голодування.

10 лютого Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.