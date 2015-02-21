У цей день рік тому Янукович капітулював перед опозицією (фото, відео)

На поступки Януковичу довелося піти після трьох днів масових розстрілів на Майдані - з одного боку і хвилі захоплень держадміністрацій в країні - з іншого. Піти на поступки також допомогла реакція Брюсселя і Вашингтона, які в унісон пригрозили йому прямими санкціями.

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Документ, який, по суті, був останньою спробою Януковича утриматися в президентському кріслі, передбачав повернення до Конституції 2004 року, проведення виборів президента до кінця року, відвід силовиків із центру Києва і припинення насильства обома сторонами.

Таким чином, близько чотирьох годин дня 21 лютого на Банковій троє екс-опозиціонерів і екс-президент поставили свої підписи під Угодою.

Свідками підписання виступили міністри закордонних справ Німеччини та Польщі, а також представник МЗС Франції.

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Цікаво, що на церемонії підписання також був присутній спеціальний представник президента РФ Володимир Лукін. Однак підписати Угоду він відмовився.

Примітно, незважаючи на те, що виведення силовиків з центру Києва передбачалося Угодою, масово залишати свої пости правоохоронці почали ще вранці 21 лютого, до її підписання. Це відбувалося у зв'язку з прийнятою напередодні на екстреному засіданні Ради постановою про засудження застосування насильства. Весь день силовики вантажилися в автобуси, збирали каремати і пледи і не поспішаючи покидали урядовий квартал.

У політичному житті країни, навпаки час летів з шаленою швидкістю. Вже за годину після підписання Угоди Верховна Рада повертає Конституцію 2004 року.

Планом, прописаному в Угоді, виповнитися не судилося - Автомайдан і «Правий сектор» несподівано відмовляються її визнавати і вимагають відставки Януковича.

А Майдан, куди буквально через годину після перетворення України в парламентсько-президентську державу приходять лідери тодішньої опозиції, ставить ультиматум - відставка Януковича до ранку, інакше - штурм урядового кварталу.

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До речі, саме тоді і «засвітився» нинішній народний депутат Володимир Парасюк, а тоді простий сотник Майдану. Перервавши виступ Кличка, Парасюк вийшов на сцену і заявив - якщо Янукович не піде у відставку до 10 ранку 22 лютого, люди підуть у збройний наступ.

Чи вплинула заява Парасюка або ж були причини, які назавжди залишаться таємницею для українців, але буквально в цей же час, близько 21:00 з'явилася інформація, що у ВР був внесений законопроект про імпічмент президенту. А ще через пару годин активісти Майдану беруть під контроль будівлі Ради, Адміністрації президента, Кабінету міністрів та МВС.

Вже наступного ранку стало відомо, що Віктор Янукович в ніч на 22 лютого залишив Київ і виїхав до Харкова, буцімто на з'їзд депутатів «Партії регіонів» південно-східних областей країни. Однак потім виявилося, що Янукович не поїхав, а втік - з Харкова він попрямував до Донецька, а потім, швидше за все, через Крим - в Росію. І Україна залишилася без четвертого президента.