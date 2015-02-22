До Харкова прибули 133 звільнених з полону українських військових (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, військові прибули до Харкова сьогодні, 22 лютого, близько 5.00.

«За дорученням президента України, керівництво Харківської обласної державної адміністрації зустріло звільнених з полону військовослужбовців та надало їм всебічну допомогу. Українських солдатів нагодували і розмістили на нічліг. Психологічний стан бійців оцінюється як нормальний», - йдеться в повідомленні.

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В ОДА наголосили, що голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін постійно перебуває на зв'язку з міністром оборони України щодо врегулювання питання про надання подальшої допомоги українським військовослужбовцям.

Райнін подякував Управлінню СБУ України в Харківській області та обласному ГУ МВС за високу організацію роботи.

Як повідомляв УНІАН, увечері 21 лютого з полону бойовиків на сході України було звільнено 139 українських військовослужбовців. Серед них є військові, які брали участь у боях за Дебальцеве та міжнародний аеропорт «Донецьк».

133 бійця були направлені до Харкова. \

Ще 6 військових, які були звільнені з полону напередодні ввечері, знаходяться у військовому шпиталі в Артемівську. Один український солдат буде звільнений у найближчі дні.

Українських військових віддали в обмін на 52 полонених бойовиків із «ДНР» та «ЛНР». Цей обмін став першим великим після підписання контактною групою Мінських домовленостей 12 лютого, якими, зокрема, передбачалося звільнення всіх заручників і обмін полоненими протягом 19 днів.

Служба безпеки України вже опублікувала список звільнених з полону українських військових.